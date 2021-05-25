Şanlıurfa'da "Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı Etkinliği" düzenlendi
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Şanlıurfa'da "Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı Etkinliği" düzenlendi

Şanlıurfa'da 'Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı Etkinliği' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin hem buğdaygillerde hem baklagillerdeki biyoçeşitlilik bakımından dünyada ana vatan olarak kabul edildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin hem buğdaygillerde hem baklagillerdeki biyoçeşitlilik bakımından dünyada ana vatan olarak kabul edildiğini belirtti.

Şanlıurfa Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de video konferans yöntemiyle katıldığı "Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı Etkinliği" etkinliğinde konuşan Metin, dünyada biyolojik çeşitliliğin azaldığını ifade etti.

Çeşitlilik anlamında en zengin ülkelerin başında gelen Türkiye'nin envanterine yeni ürünler kaydettirdiğini vurgulayan Metin, şöyle konuştu:

"Türkiye, hem buğdaygillerde hem baklagillerde biyoçeşitlilik bakımından dünyada ana vatan olarak kabul ediliyor. Burada şu an Şanlıurfa'da 3 yeni örnek var. Birisi yabani siyez, buğdayın atası olarak da değerlendiriliyor, bu topraklarda yetişiyor ve gen kaynağı olarak koruma altına aldık. Yine bir tür yabani buğdayı da korumaya aldık. Bugün kullanılan buğdayın ortaya çıkmasında temel rol oynayan bir çeşit. Bir de farklı bir baklagili kayıt altına aldık. FAO ile birlikte iş birliğini yürüttüğümüz buğday, arpa, mercimek nohut gibi temel besin kaynaklarımızın atalarını barındıran Şanlıurfa bozkırlarının korunma projesine ilişkin olarak da bozkırdaki biyolojik çeşitliliğin korunması için ilgili kurumlarla bir iş birliği protokolü yapıyoruz."

FAO'dan Türkiye'ye teşekkür

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin her anlamda çok zengin bir ülke olduğunu anlatan Gutu, "Bir yandan uzay ve yapay zekayı keşfettiğimizi söylüyoruz ama bir yandan da yanı başımızdaki bir şeyi yeni keşfettiğimizi görüyoruz. Yeni türler ve keşifler gerçekten bizi çok şaşırtıyor. Biyoçeşitlilik anlamında Türkiye Cumhuriyetine yaptığı ve doğaya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye pek çok biyoçeşitliliğe ilişkin yaptığı çalışmayı sadece kendisi için değil aynı zamanda tüm dünya için de yapıyor ve insanlığın hizmetine sunuyor. Bizler FAO olarak sizlerle beraber hareket etmekten ve iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Metin ve Gutu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO iş birliğinde yürütülecek Şanlıurfa Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planı Uygulama Protokolü'nü imzaladı.

İmza sonrası Metin ve Gutu, tören alanında çocuklarla çevre farkındalığına dikkati çekmek için uçurtma uçurup, yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen 3 şahini de doğaya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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