Şanlıurfa'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Şanlıurfa'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığının düzenlemelerine ilişkin marketlerde fiyatlar başta olmak üzere hijyen ve son kullanma tarihi gibi bir çok konuda denetimler gerçekleştirdi.

İş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden ekipler, uyulması gereken hususları iş yeri yetkililerine bildirdi.

Son kullanım tarihi geçen ve bozulan birçok ürüne el koyan ekipler, iş yerlerine gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Kurallara riayet eden iş yerlerine de teşekkürlerini ileten ekipler, planlı bir şekilde denetimlerine devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan