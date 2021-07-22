Şanlıurfa'da kurban kesim alanlarında temizlik ve dezenfektan çalışması yapılıyor
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Şanlıurfa'da kurban kesim alanlarında temizlik ve dezenfektan çalışması yapılıyor

Şanlıurfa'da kurban kesim alanlarında temizlik ve dezenfektan çalışması yapılıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kurban kesim yerlerinde temizlik ve dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa'da kurban kesim yerlerinde temizlik ve dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde kurban kalıntılarından oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek ve kötü kokuyu önlemek amacıyla vatandaşların sağlığını ön planda tutan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kesim alanlarında çöp konteynerlerini ve çevreyi detaylı bir şekilde temizliyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, alanlara dezenfektan işlemi de uyguluyor.

Karasinek ve sivrisinek gibi vektörlerin oluşumunun önüne geçilmesi ve vatandaşların keyifli bir bayram geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşları da atıklarını çevrede bırakmama, çöp konteynerlerine atma konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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