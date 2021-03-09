Şanlıurfa'da gençlere ayrı önem veriliyor
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Şanlıurfa'da gençlere ayrı önem veriliyor

09.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:17
Şanlıurfa'da gençlere ayrı önem veriliyor

Şanlıurfa'da gençlerin geleceğinin doğru şekillendirilmesi amacıyla 16 gençlik merkezi ve 33 spor salonu gençlerin hizmetine sunulduŞanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önem verdiği konulardan biri olan gençlerin geleceğinin doğru şekillendirilmesi için 16...

Şanlıurfa'da gençlerin geleceğinin doğru şekillendirilmesi amacıyla 16 gençlik merkezi ve 33 spor salonu gençlerin hizmetine sunuldu

Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önem verdiği konulardan biri olan gençlerin geleceğinin doğru şekillendirilmesi için 16 gençlik merkezi ve 33 spor salonu gençlerin hizmetine sunuldu. Gençlerin zamanlarını daha verimli kullanabilecekleri, spor yapabilecekleri, eğitici programlardan faydalanabilecekleri bu merkezlerde yetişen gençler ulusal ve uluslararası müsabakalarda Şanlıurfa'yı temsil ederek önemli başarılar elde ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu imkanlardan yararlanarak uzman eğiticiler tarafından yetiştirilen 3 sporcu 09-16 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 8. Uluslararası Turkish Open Taekwondo Turnuvasında Türkiye'yi ve Şanlıurfa'yı temsil edecek. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor kulübü Sporcularından İbrahim Hakan Akgöbek, Hüseyin Subaşı ve Fatih Berşe turnuvaya katılmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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