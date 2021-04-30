ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM

ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

ŞANLIURFA'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Güvenlik güçleri, oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı. Ekipler, araç sürücüsü ve yayaların kısıtlamadan muaf olup, olmadıklarına kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesildi.

Yasaklar dolayısıyla tarihi Balıklıgöl yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı. Cuma namazı için camilere gelenler de sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kıldıktan sonra evlerine döndü.

ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM
ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:38:22. #1.14#

title