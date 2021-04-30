ŞANLIURFA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM

ŞANLIURFA'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

ŞANLIURFA'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Güvenlik güçleri, oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı. Ekipler, araç sürücüsü ve yayaların kısıtlamadan muaf olup, olmadıklarına kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesildi.

Yasaklar dolayısıyla tarihi Balıklıgöl yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı. Cuma namazı için camilere gelenler de sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kıldıktan sonra evlerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı