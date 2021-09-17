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Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da sonbaharın gelmesiyle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pekmez, bastık, cevizli sucuk ve kesme kadınlar tarafından bin bir zahmetle yapılıyor.

Şanlıurfa'da sonbaharın gelmesiyle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pekmez, bastık, cevizli sucuk ve kesme kadınlar tarafından bin bir zahmetle yapılıyor.

Şanlıurfa'da bağ bozumu telaşı yaşanıyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da bağ bozumunda toplanan üzümler, asırlardır geleneksel yöntemlerle pekmez, pestil, kesme ve ceviz sucuğuna dönüştürülüp, özellikle kış aylarında tüketiliyor. Kentte sonbaharın gelmesiyle bağcılığın yaygın olarak yapıldığı Hilvan ilçesine bağlı Hasenik Mahallesinde sabah erken toplanan üzümler, şıra alanına taşınıyor. Çuvallara doldurulduktan sonra taş havuzlarda yöreye has beyaz toprakla birlikte ezilen üzümler şıra haline getiriliyor. Büyük bakır kazanlarda ve odun ateşinde saatlerce kaynatılan şıra günlerce çeşitli işlemlerden geçirilerek pekmez, bastık, sucuk ve kesme haline geliyor. Tarlada çalışan kadınlar, 30 ile 120 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan ürünleri, yetiştiremeye çalıştıklarını söyledi.

"Her türlü hastalığa faydası var"

Hasenik Mahallesinde yaşayan ve yaklaşık 30 yıldır kışlık ürünleri yaptığını belirten Nuray Şıldır, "İlk başta tarlada üzümü toplayıp şıra alanına getiriyoruz. Çeşitli aşamalardan sonra kızgın ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra süzüyoruz. En son bulamaç haline getirip, pestil, kesme ve ceviz sucuğuna dönüştürüyoruz. Kesinlikle içerisine undan hariç bir gıda ürünü konulmaz. Su bile girmez. Doğal ürün olduğu için her türlü hastalığa faydası var" dedi.

Ailesiyle birlikte bağ bozumunda çalışan Yıldız Şıldır, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya geldiklerini belirterek, üzümden çeşitli kışlık ürünleri yaptıktan sonra gece geç saatlerde evlerine gittiklerini söyledi.

"Ürünlerin tescili için başvuru yapıldı"

Avrupa Birliğince desteklenen Hilvan Yerel Eylem Gurubu Koordinatörü Yusuf Yavuz, tarlada çalışan işçileri ziyaret ederek, sezonun hayırlı olmasını diledi. Yavuz, burada yetişen üzümden elde edilen pekmez, bastık ve kesmenin bölgede tescil edilmesi ve markalaştırılması için eylem gurubu olarak başvuruda bulunduklarını söyledi. Yavuz açıklamasının devamında, "Kadınlar tarafından bağda toplanan üzümler yıkandıktan sonra çeşitli aşamalar sonrası kış aylarında tüketilen doğal ürünlere dönüştürülüyor. Burada yapılan doğal ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Biz eylem gurubu olarak buradaki kadınların emeğinin pazarlaması noktasında girişimlerde bulunduk. İnşallah buradaki ürünlerin tescilini yaptıktan sonra marka değeri üzerinden üreticimize destek olacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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