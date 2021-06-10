Şanlıurfa'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı
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Şanlıurfa'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı

Şanlıurfa'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 400 kişiye istihdam sağlaması planlanan tekstil fabrikasının temeli atıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 400 kişiye istihdam sağlaması planlanan tekstil fabrikasının temeli atıldı.

İlçede iş insanı Onur Bakşi tarafından 3 bin 500 metrekare alan üzerine yaptırılaacak fabrikanın temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs nedeniyle herkesin zor günler yaşadığını söyledi.

İstihdamın önemli bir konu olduğunu vurgulayan Gülpınar, "Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük sorunlarından biri olan istihdamın önündeki engelin biraz da olsun kaldırılmasına bir katkı sağlayacak bir yatırıma hep birlikte şahitlik ediyoruz." dedi.

Gülpınar, tarım ve hayvancılıkla anılan Siverek'te sanayinin gelişmesini de arzu ettiklerini dile getirdi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da güzel bir projeye hep birlikte imza atmanın haklı sevincini ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, ilçenin, yatırımcının ilgisini ve alakasını çekebilecek 6. Teşvik Bölgesi'nde olduğu için önemli bir potansiyeli olduğunu dile getirdi.

İş insanı Onur Bakşi ise bölgede yatırım yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek'in yaptığı dua ile fabrikanın temeli atıldı.

Şanlıurfa'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı
Şanlıurfa'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı
Şanlıurfa'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı
Şanlıurfa'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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Şanlıurfa'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı - Haberler Ekonomi
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