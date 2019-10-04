Sanko Şirketleri Yapı ve Gayrimenkul Fuarlarına katıldı

04.10.2019 11:41

SANKO Holding A.Ş. şirketleri, Gaziantep'te Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Gayrimenkul Fuarı'na katıldı.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi iş birliğinde eş zamanlı düzenlenen bir Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ile Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman (GAYRİMENKUL) Fuarı'nda SANKO Holding'in 5 şirketi yer aldı.



Fuarda yer alan şirketlerden biri olan Başak traktör, çiftçisinin ihtiyacına cevap verdiği gibi fuarda da ilgi odağı oldu.



Temeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olurken, yaklaşık 275 dönüm arazi üzerinde yer alıyor.



Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor.



Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.



Fuarda yer alan firmalardan bir diğeri olan ÇİMKO çimento ise sektörde de fuarda da söz sahibi olan şirketler arasında yer aldı.



Adıyaman Çimento Fabrikası'nın 1995 yılında özelleştirilmesiyle sektöre giren SANKO, 2007 yılı sonunda Narlı fabrikasını da devreye alarak büyümesini devam ettiriyor.



Çimko, Adıyaman ve Kahramanmaraş Narlı Çimento fabrikaları, Gaziantep ve Kilis Paketleme Tesisleri ve beton santralleri ile sektörde ve bölgede söz sahibi olmuştur. Çimko "müşterisine daha da yakın olmak" anlayışıyla daha güçlü adımlarla yoluna devam edecektir.



MST ülke sanayisine değer katıyor



Fuardaki MST İş ve Tarım Makinaları standında ise Gaziantep 4'üncü OSB'de 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici, değişik amaçlı ve güçte imal edilen ekskavatörle, ülke sanayisine önemli değer katıyor. Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknolojiyi yakından takip eden MST'nin Ar-Ge çalışmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillenen Ar-Ge merkezindeki Türk mühendis ve teknisyenler yürütüyor.



Gaziantep YTONG modern çağın özelliklerine uyum sağlıyor



Gaziantep'te 8 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 82 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan Gaziantep YTONG Sanayi A.Ş., YTONG'un Türkiye'deki 6 tesisi arasında yer alıyor. Gaziantep YTONG'da, çeşitli sınıflarda "Gazbeton Duvar Blokları", "Donatılı Lento ile Döşeme" - "Duvar Panelleri ve YTONG Örgü Tutkalı üretiliyor. Ayrıca "Masterkim Yapı Kimyasalları" markası ile de yapı kimyasalları sektöründe, toz ve likit ürün gruplarında, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda üretim gerçekleştirmektedir. Ürettikleri ile sektöründe, modern çağın yapı malzemelerinde bulunması gereken tüm özellikleri taşıyan ürünler üreten Gaziantep YTONG Sanayi'nin kapasitesi, gazbeton duvar blok malzeme olarak 450.000m3/yıl'dır.



6 Ekim'e kadar fuar açık



6 Ekim Pazar günü son bulacak olan fuar, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.



Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına katılan Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, İMO Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton, MST İş Makinaları, Başak Traktör, Gaziantep YTONG Sanayi A.Ş. ve ASCE stantları da ziyaret etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA