Sanko Okulları öğrencileri masa tenisinde il ikincisi oldu - Haberler Spor
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Sanko Okulları öğrencileri masa tenisinde il ikincisi oldu

Sanko Okulları öğrencileri masa tenisinde il ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvasında SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı il ikincisi oldu.

GAZİANTEP (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvasında SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı il ikincisi oldu.

Gaziantep Akkent Spor Salonunda düzenlenen ve 33 takımın yarıştığı turnuvada, antrenör İbrahim Akbağ'ın çalıştırdığı, Kahraman Eruslu, Orkun Furkan Kasar, Mehmet Cem ve Mert Küçükcan'dan oluşan SANKO Okulları takımı il ikinciliği kupasını kucakladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından geçen hafta düzenlenen Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarında, SANKO Okulları Genç Kız (A) Basketbol Takımı yenilgisiz şampiyon olmuştu. - GAZİANTEP

Sanko Okulları öğrencileri masa tenisinde il ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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