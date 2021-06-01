SANKO Holding'e SGK'dan teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SANKO Holding'e SGK'dan teşekkür belgesi

SANKO Holding'e SGK'dan teşekkür belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından SANKO Holding'e "Teşekkür Belgesi" verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından SANKO Holding'e "Teşekkür Belgesi" verildi.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nu ziyaret ederek SGK Başkanlığı'ndan gönderilen "Teşekkür Belgesi"ni sundu. Uzun, çalışanların hizmetlerini kuruma yasal sürede bildirdikleri ve primlerini düzenli olarak ödedikleri için Konukoğlu'na teşekkür ederek, başarılar diledi.

SANKO Grubu olarak Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sumaktan gurur duyduklarını belirten Konukoğlu da SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SANKO Holding'e SGK'dan teşekkür belgesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:57:29. #1.16#

title