Sane neden yok, yedek mi, Leroy Sane sakat mı (Galatasaray - Cagliari)?

Bu akşam Galatasaray, İtalya'nın köklü temsilcilerinden Cagliari ile özel bir hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Maçın başlama saati ile yayın bilgileri, karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRERKEN FUTBOLSEVERLER HEYECANLI

Yeni sezona hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin ilgisi hazırlık maçlarına yoğunlaşıyor. Bu akşam Galatasaray ile İtalya'nın köklü kulüplerinden Cagliari, özel bir hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Cagliari maçı, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak ve S Sport Plus platformundan şifresiz şekilde canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı takımın bu önemli hazırlık maçındaki ilk 11'i şu şekilde olacak:

Günay, Sanchez, Eren, Kaan, Frankowski, Jakobs, Sallai, Berkan, Barış, Lemina, Ahmed Kutucu.

Yedeklerde ise:

Jankat, Enes, Jelert, Köhn, Abdülkerim, Metehan, Arda, Yunus, Sara, Yusuf, Torreira, Morata yer alacak.

SANE NEDEN KADRODA YOK?

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Sane, kampta yer almıyor. Leroy Sane 24 Temmuz'da kampa katılacak.

CİMBOM, İSTANBUL'DA İKİ ÖNEMLİ MAÇA DAHA ÇIKACAK

Cagliari mücadelesi sonrası Galatasaray, Avusturya kampını tamamlayıp İstanbul'a dönecek. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek ve RAMS Park'ta iki önemli sınava daha çıkacak:

• 26 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg

• 2 Ağustos Cumartesi günü ise Lazio ile karşılaşacak.

GALATASARAY'IN KAMP PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Bu süreçte güçlü rakiplerle karşılaşan sarı-kırmızılılar, Cagliari karşısında form durumunu test edecek. Maçın ardından İstanbul'a dönecek olan ekip, sezon öncesi son antrenmanlarını burada tamamlayacak.