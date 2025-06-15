Sane neden yok? Bayern Münih Auckland City maçında Leroy Sane sakat mı cezalı mı?

Sane neden yok? Bayern Münih Auckland City maçında Leroy Sane sakat mı cezalı mı?
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FiFA Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın en önemli maçlarından Bayern Münih Auckland City maçı öncesi Bayern Münih Auckland City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Bayern Münih Auckland City maçına saatler kaldı. Peki, Sane neden yok? Bayern Münih Auckland City maçında Leroy Sane sakat mı cezalı mı?

FiFA Kulüpler Dünya Kupası'nda önemli mücadelelerinden Bayern Münih Auckland City maçı detayları araştırılıyor. Peki,Sane neden yok? Bayern Münih Auckland City maçında Leroy Sane sakat mı cezalı mı?

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Auckland City maçı, 15 Haziran Pazar günü oynanacak.

Bayern Münih Auckland City maçı, saat 19:00'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY MAÇI KAÇ KAÇ?

Bayern Münih Auckland City maçı henüz başlamadı.

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ve Auckland City, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Cincinnati'da, TQL Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY İLK 11'LER

Sane neden yok? Bayern Münih Auckland City maçında Leroy Sane sakat mı cezalı mı?

Sane ilk 11'de yer almıyor. Neden oynamadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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