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Sandıklı Belediyesi Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası başladı

Sandıklı Belediyesi Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2019 yılında ilki yapılan ve pandemi dolayısı ile bir süre ara verilen 'Sandıklı Belediyesi Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası' yapılan karşılaşmalar ile tekrar başladı.

SANDIKLI, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2019 yılında ilki yapılan ve pandemi dolayısı ile bir süre ara verilen ' Sandıklı Belediyesi Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası' yapılan karşılaşmalar ile tekrar başladı.

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Voleybol turnuvası birbirinden zevkli ve çekişmeleri maçlara sahne olurken, Sandıklı Belediyesi Başkanı Mustafa Çöl'de bizzat sahada olarak bu organizasyona katıldı. Burada bir açıklama yapan Başkan Çöl, "Müdürlüklerimiz arasında olan koordinasyonu, birlik ve beraberliği arttırmak, yoğun mesai programı dışında personellerimize değişik bir aktivite olması sebebiyle zinde kalmalarını sağlamak, sporun dostluk, arkadaşlık ve mücadele ruhunu sahaya yansıtarak hoş bir hatıra kalması için bu turnuvamızı organize ettik. Ben bu vesileyle hep birlikte Sandıklı ilçemize hizmet için yola çıktığımız mesai arkadaşlarımıza turnuvamızda başarılar diliyor, inşallah kazasız, belasız, sakatlıksız bir turnuva olmasını ümit ederek, bizlere ev sahipliği yapan İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Murat Araz ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

15 takımın mücadele ettiği voleybol turnuvasında iki grup halinde maçlar oynanırken, salı, çarşamba ve perşembe günler günde 4 maç olacak şekilde maçlar turnuva sona erecek. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı Belediyesi Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası başladı

Sandıklı Belediyesi Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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