Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemize gelen araştırmacılar özel sektörde de çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatlarına sahip olacaklar"

"Dünyanın önde gelen firmalarının ArGe kabiliyetlerini ülkemize çekiyoruz"

"Yerli ve yabancı araştırmacılara çok güzel teşvikler sunacağız"

KOCAELİ - General Electrik Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi bünyesinde kurulan Katmanlı İmalat Teknolojileri ArGe Laboratuvarı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası lider araştırmacılar programı ile yerli ve yabancı araştırmacılara çok güzel teşvikler sunacağız. Ülkemize gelen araştırmacılar sadece üniversitelerde değil, özel sektörde de çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatlarına sahip olacaklar" dedi.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Serbest Bölgesi'nde yer alan General Electrik Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi bünyesinde kurulan Katmanlı İmalat Teknolojileri ArGe Laboratuvarı'nın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan Özsoy ve Genrel Electric'in üst düzey yönetim üyeleri yer aldı. General Electric Additive tarafından üretilen ve yeni nesil üretim teknolojilerinden olan endüstriyel metal katmanlı üretim makineleri ile teknoloji geliştirme çalışmaların gerçekleştirileceği laboratuvarın açılış töreni, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan Özsoy'un konuşması ile başladı. Özsoy konuşmasında laboratuvar hakkında bilgiler aktardı.

"137 ülke arasında Türkiye, pazar büyüklüğü açısından 14'üncü sırada yer alıyor"

Açılış töreninde konuşan TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise TUBİTAK'ın yatırımcılara sağladığı imkanlar hakkında bilgiler vererek, "Ar-ge laboratuvarlarımızı desteklemek programı kapsamında katmanlı imalat araştırma laboratuvarımızın hayırlı olmasını dilerim. Bizim için aynı zamanda şöyle bir önemi var. Burası 15.15'in ilk açılışını yaptığımız laboratuvar. Küresel rekabet ortamında öncü ve uluslar arası firmalar kendi ülkelerinin dışında stratejik gördüğü ülkelere değişik düzeylerde faaliyetler uyguluyorlar. Bunlardan birisi olan General Electrik, tabi ki iyi örneklerden birisi. Ülkemizde özellikle yakın zamanda uluslar arası yatırımların geldiği bir ülke. Dünya Ekonomi Fonu'nun 2017-2018 raporunda 137 ülke arasında Türkiye, pazar büyüklüğü açısından ve pazara yatırım açısından 14'üncü sırada yer alıyor. Pazar büyüklüğünün en büyük göstergesi de bu ülkeye gelen yabancı yatırımcılar. Bundan tabi ki memnuniyet duyuyoruz. Ancak iyileşmeye açık olan yön gelen yatırımların genelde orta yüksek derecedeki ve teknoloji hazırlık düzeyinde genelde 6 ile 9 arasında sınırlı olması. Bu program kapsamında sadece teknolojisi kanıtlanmış AR-GE çalışmaları değil aynı zamanda geleceğin teknolojilerinin üretileceği ArGe çalışmalarının da merkezi olmasını hedefliyoruz" dedi.

"Bu tesisin General Electric'in sahip olduğu 3 laboratuvardan biri olması memnuniyet verici"

Daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Bugün açılışını yapacağımız laboratuvarın Türkiye'yi geleceğin yatırım merkezlerinden biri yapacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Memnuniyet verici başka bir sebepte bu tesisin General Electric'in sahip olduğu 3 laboratuvardan biri olmasıdır. Katmanlı üretim alanında hem malzeme hem de farklı geometrilerin ArGe'sinin yapılacağı bu laboratuvarda Türkiye menşeli tasarımlar geliştirilecektir. Bu tasarımlar havacılıktan otomotive, beyaz eşyadan enerjiye pek çok farklı alanda kullanılabilecek ve yüksek katma değerli üretim önceliğimize doğrudan hizmet edecek. Yeni teknolojiler hayatımızın her alanına yoğun bir biçimde dahil olmaya başladı. Esnek, hızlı ve verimli çalışan dijital tabanlı yeni üretim modelleri gelişiyor" diye konuştu.

"Dünyanın önde gelen firmalarının ArGe kabiliyetlerini ülkemize çekiyoruz"

TÜBİTAK Öncül ArGe Laboratuarı Destek Projesi hakkında da bilgiler aktaran Bakan Varank, "Katmanlı üretim teknolojileri bu süreçte en yoğun olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Geleneksel tasarımın önüne geçen hızlı protatipleme, ürün optimizasyonu, fonksiyonellik ve düşük maliyetin bir arada olduğu bir modelden bahsediyoruz. Bu teknolojiyi güçlü olduğumuz sanayi dallarında kullanarak potansiyelimizi çok daha ileriye taşıyabiliriz. Görece zayıf olduğumuz alanlarda ise bu yolla sıçrama imkanı oluşturmamız mümkün. Desteğimizle kurulan bu laboratuvarın ülkemiz için önemli bir katma değer oluşturacağına yürekten inanıyorum. TÜBİTAK Öncül ArGe Laboratuarı Destek Projesi kapsamında dünyanın önde gelen firmalarının ArGe kabiliyetlerini ülkemize çekiyoruz. Şu ana kadar 4 firma bu destekten yararlanıyor ve ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Yenilikçi fikirleri hayata geçirirken teknik bilgi ve birikimlerini ekosistemimize taşıyorlar" şeklinde konuştu.

"Yerli ve yabancı araştırmacılara çok güzel teşvikler sunacağız"

Türkiye'de sürdürülen bilimsel araştırmaların arttırılması için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "70 yıldır ülkemizde bulunan General Electric, 5 ilde 500'ü ArGe mühendisi olmak üzere 2 bin 300 kişiyle faaliyet gösteriyor. Havacılık, sağlık ve ulaştırma olmak üzere pek çok alanda yüksek değerli üretim ve ArGe gerçekleştiriyor. Türkiye'deki ArGe merkezini firmanın diğer merkezlerinden ayıran bir özelliğinden de bahsetmeden geçmeyecek haksızlık olur. Firmanın dünyadaki diğer merkezlerinde çalışan kadın mühendis oranı yüzde 9'iken burada oran yüzde 26'ya ulaşmış durumda. Bunu için kendilerini tebrik ediyoruz. Bunun bütün işletmelerimize örnek olmasını istiyoruz. Bir diğer sevindirici özelliği ise bu merkezimizin bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğine olan katkısıdır. Aldığım bilgilere göre 15 bilim insanı burada çalışmak için ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerden yurda döndüler. Sürdürülebilir ekonominin en önemli bileşeninin beşeri sermaye olduğunu biliyoruz. Makro ekonomik hedeflere ulaşmamızı iş gücümüzün niteliği ve etkinliği belirleyecektir. 2 gün önce kamuoyu ile paylaştığımız uluslararası lider araştırmacılar programı ile yerli ve yabancı araştırmacılara çok güzel teşvikler sunacağız. Ülkemize gelen araştırmacılar sadece üniversitelerde değil, özel sektörde de çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatlarına sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, laboratuvarı inceledi

Konuşmaların ardından bakan Varank ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından laboratuvarın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Bakan Varank'a General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy tarafından laboratuvarda 3D yazıcı ile üretilen bir ürün hediye edildi. Tören, Bakan Varank'ın laboratuvarda incelemelerde bulunması ile son buldu.