Sanayi kenti Gaziantep'teki tesisle 3 milyon kilovat elektrik üretilmesi hedefleniyor Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin Şahinbey ilçesinde ikinci etabını hizmete aldığı Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali sayesinde yılda 3 milyon 400 bin kilovatt elektrik üretilecek.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin Şahinbey ilçesinde ikinci etabını hizmete aldığı Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali sayesinde yılda 3 milyon 400 bin kilovatt elektrik üretilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ilk etabını 2017'de üretime başlattığı ilçedeki Bağlarbaşı mevkisinde bulunan güneş enerji santralinin ikinci etabı da tamamlandı. İkinci etapta 100 kilovatt gücünde, 10 inverter ve 275 vatt gücünde 3 bin 960 polikristalin panel kuruldu. Güneş enerji tesisinde, yılda 3 milyon 400 bin kilovat elektrik üretilmesi hedefleniyor. Sanayi kentinde önemli elektrik ihtiyacının da karşılanacağı tesisle, 2 bin 40 ton karbondioksitin doğaya salınımı engellenerek 180 bini aşkın ağacın kurtarılması amaçlanıyor. Kaynak: AA