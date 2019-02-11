Sanatçılarımız ve lezzetlerimiz Belçika'da dünyayla buluşuyor

ONE (Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, Belçika'nın Anvers kentindeki Axel Vervoordt Galerisi'nde 13 Mart'ta açılacak "Adolf Loos'un Suçu" başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılara destek veriyor.

Sanatçılarımız ve lezzetlerimiz Belçika'da dünyayla buluşuyor

T-ONE (Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, Belçika'nın Anvers kentindeki Axel Vervoordt Galerisi'nde 13 Mart'ta açılacak "Adolf Loos'un Suçu" başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılara destek veriyor.

Kaynak: Dunya.com

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