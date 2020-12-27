Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak
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Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak

27.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:05

Alışveriş merkezleri piyasayı canlandırmak adına önemli bir hamleye hazırlanıyor. Her AVM kendi e-ticaret sitesini hazırlayarak bölgesindeki tüketiciye satış yapacak. Proje ilk etapta 6 bin kişiye ek istihdam sağlayacak.

Dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle 18 Mart'ta kapılarını kapatan 1 Haziran normalleşme sürecinde ise kapılarını ilk açan alışveriş merkezleri, yeniden başlayan kısıtlamalar nedeniyle düşen gelir kaybının önüne geçmek ve ek istihdam yaratmak için önemli bir hamleye hazırlanıyor.

HER AVM KENDİ E-TİCARET SİTESİNİ KURACAK

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, sanal AVM girişimini hızla hayata geçirmek için bir yazılım üzerinde çalıştıklarını söyledi. Altaş'ın verdiği bilgiye göre her AVM kendi e-ticaret sitesini yani sanal AVM'sini kuracak. Tüketici kendi oturduğu semte ya da mahalleye en yakın AVM'nin e-ticaret sitesine girip istediği mağazadan online alışveriş yapabilecek. Ürün AVM'nin kendi kurduğu ya da anlaştığı kurye ekipleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak. Tüketici isterse birden fazla ürün alıp evinde deneyip sonrasında kuryeye teslim edebilecek. 2020'de yaşanan sıkıntılar nedeniyle mağazalara verilen kira destekleriyle birlikte AVM'lerin yılı gelirde yüzde 40'lık bir daralmayla kapattıklarını, 2021'de de aynı olmasa da kaybın bir süre daha devam etmesini öngördüklerini dile getiren Başkan Altaş, bu modelle AVM'ler ve mağazaların gelir kaybını bir nebze olsun azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

"AVM'Yİ MAHALLELERE YAYIRORUZ, BU MODEL EK İSTİHDAM YARATACAK"

Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre, bu modelin özellikle kargolarda ürünleri karışan, taşıma sırasında ürünü zarar gören ya da değişim için muhatap bulmakta sıkıntı yaşayan tüketici için çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Altaş, "Aslında tamamen tüketici lehine bir girişim bu. AVM'yi mahallelere yayıyoruz. Bu model ayrıca ek istihdam yaratacak. Her AVM kendi moto-kurye ekibini kuracağı için tek vardiyada 3 bin, iki vardiyada ise yaklaşık 6 bin ek istihdam yaratılmış olacak" diye konuştu.

ÜÇLÜ PAYLAŞIM MODELİ

Bunun aynı zamanda bir gelir paylaşımı modeli olduğunun da altını çizen Altaş şunları söyledi: "Markaların internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde gelir sadece genel merkeze giderken artık hem markanın franchise'ı, hem AVM hem de marka kazanacak. Bu hem alışverişi artırıcı hem de geliri paylaştıran bir model. Temassız alışveriş olanağı da sunduğu için de cazip. Bir yandan da tüketici mağduriyeti önlenmiş olacak. Tüketici ürünü sıkıntılı olduğunda kendisine yakın AVM'den satın alma yaptığı için mağazaya gidip muhatap bulabilecek."

Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak
Haber Yorumları (2)
YAW HE HE: İlgilenmiyoruz biz birşeyi de tadında bırakın teknoloji diye diye toplumu yok etmeyw calısıyorsunz ne interneti ya normal durumda olduğu gibi olurmu internet . Bizi küresele sürüklüyorsunzu yakında yok olacağız
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ENİS: HELAL SANA CORONA. . DÜNYA ÜRETİM, TÜKETİM, TİCARET, PAZARLAMA, LOJİSTİK, SOSYAL YAŞAM, YANİ KISACASI İNSANA DOKUNAN NE VARSA HEPSİNİ İSKAMBİL DESTESİ GİBİ DAĞITIP, TEKRAR TOPLAYIP, KARIP DAĞITTIRIYOR. GELECEKTE ÖNCE BAZI ESNAF TÜRLERİ OLMAK ÜZERE ÇOK DÜKKANLARIN HIZLA BOŞALDIĞINI HERKES GÖRECEK. BU BİR TEMENNİ DEĞİL, GERÇEK MAALESEF. İŞSİZLİK TEKNOLOJİ YÜZÜNDEN HIZLA ÇOĞALACAK. GELECEĞİN İNSAN TİPİ YA YÜKSEK TEKNOLOJİ, YA DA PAZARLAMA-LOJİSTİK ALANINDA UZMANLAŞMASI OLACAK.
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