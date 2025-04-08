Samsunspor ve Galatasaray'ın Muhtemel 11'leri ve kadrolar açıklandı mı?

Galatasaray ile Samsunspor, bu hafta yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Samsunspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Samsunspor Galatasaray kadrolar açıklandı mı? Samsunspor ve Galatasaray'ın Muhtemel 11'leri ve kadrolar açıklandı mı?

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, 11 Nisan günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadele saat 20:00'de canlı olarak Bein Sport1 ekranlarından aktarılacak.

PUAN DURUMU

Geride kalan 28 maçta 71 puan toplamayı başaran Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 51 puandaki Samsunspor ise 3. sırada yer alıyor.

Biletler Hızla Tükendi

Taraftarların büyük ilgisiyle birlikte, biletler hızla tükendi. Bu durum, Samsunspor'un taraftarlarının takımlarına olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. Maç öncesi heyecan artarken, Samsunspor'un bu önemli karşılaşmada alacağı sonuç merakla bekleniyor.

Galatasaray pres çalıştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcuların üç grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Holse, Bennasser, Schindler, Emre Kılınç, Muja, Moundilmadji.

Galatasaray : Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen.