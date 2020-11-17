Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek
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Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek

17.11.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:26

- Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek Samsunspor Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği, spinal müsküler atrofi hastası Pamir bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyaya destek verdi.

- Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek

SAMSUN - Samsunspor Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği, spinal müsküler atrofi hastası Pamir bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kurulduğu günden beri birçok sosyal projeye imza atan Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği, SMA hastası olan 19 aylık Pamir Pekin'e el uzattı. Grup yönetimi Küçük Pamir'in tedavisi için gerekli paranın toplanması amacıyla başlatılan kampanya için bağış etkinliği düzenledi.

Kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı kampanyaya bağışlayacaklarını belirten grup, etkinlikte Pamir bebek için desteğini iletmek isteyen vatandaşları da kabul etti. Küçük çocuklarda harçlıklarından artırdıkları paraları Pamir bebek için bağış yaptı. Küçük Pamir'e umut olmak için kampanyaya destek olunması yönünde çağrı yapıldı.

Kampanyaya tam destek

Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği Başkanı Volkan Altun, içinde insan sevgisi olan herkesin bu kampanyaya destek vermesi gerektiğini belirterek, "Küçük Pamir'in bu tedavisi çok pahalı. Çocuğumuzun sağlığına kavuşabilmesi için yaklaşık 2 milyon 132 bin Euro'ya ihtiyaç var. Ailenin bunu karşılaması mümkün değil. Çevremizde kampanyaya destek olacak herkesi harekete geçirmek zorundayız. Dostumuza, arkadaşlarınıza destek mesajını gönderip bu mesajın yayılmasına yardımcı olmalıyız. Küçük bir bebeğin hayatını birlikte kurtarabiliriz" dedi.

Zaman çok kısa

Başkan Volkan Altun, yurt dışında bu tür hastalara uygulanan gen tedavisinin, klinik denemeler sonucunda 2 yaşına kadar çocuklara uygulandığını, küçük Pamir'in zamanının azaldığını, bu yüzden bir an önce paranın tedarik edilip tedavisinin başlanması gerektiğini de ifade etti.

Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek
Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek
Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek
Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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