Samsunspor kamp için Kayseri'ye gitti
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Samsunspor kamp için Kayseri'ye gitti

Samsunspor kamp için Kayseri'ye gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için bu sabah karayolu ile Kayseri'ye hareket etti.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için bu sabah karayolu ile Kayseri'ye hareket etti.

Kımızı-beyazlı takım, birinci etap kamp çalışmasını 06-18 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi kamp için bu sabah karayoluyla Kayseri'ye gitti. Kafilede şu isimler yer aldı:

Yasin Öztekin, Mehmet Akyüz, Ercan Yazıcı, Brice Dja Djadje, Hasan Kılıç, Freddy Plumain, Nurullah Aslan, Erald Çinari, Kevin Boli, Furkan Fehmi Güneş, Aykut Özer, Brahim Darri, Osman Çelik, Kürşat Çiçek, Esin Hakaj, Ahmethan Köse, Ali Ülgen, Hüseyin Öztürk, Necmican Cebeci, Vukan Savicevic, Enes İslam İlkin, Alp Tutar, Recep Burak Yılmaz, Soner Gönül ve Gökhan Karadeniz. - SAMSUN

Samsunspor kamp için Kayseri'ye gitti
Samsunspor kamp için Kayseri'ye gitti
Samsunspor kamp için Kayseri'ye gitti
Samsunspor kamp için Kayseri'ye gitti
Samsunspor kamp için Kayseri'ye gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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