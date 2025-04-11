Samsunspor Galatasaray hangi kanalda? Samsunspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Samsunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Samsunspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları, Samsunspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD TV resmi internet sitesi üzerinden canlı Samsunspor Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.