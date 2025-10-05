Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Samsunspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Samsunspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Samsunspor – Fenerbahçe maçı, futbolseverlerle Bein Sports 1 ekranlarında buluşacak. Mücadele, şifreli olarak Digiturk, Kablo TV ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilecek. Ayrıca Bein Connect platformu üzerinden de canlı yayın seçeneği mevcut.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı izlemek isteyen futbolseverler için Bein Sports 1 kanal bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 77. kanal

• Kablo TV: 232. kanal

• Uydu: Türksat (şifreli yayın)

• İnternet: Bein Connect platformu

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, 05 Ekim Pazar günü oynanacak. Her iki takım da Trendyol Süper Lig'deki konumlarını güçlendirmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Samsunspor – Fenerbahçe karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde Bein Sports ekranlarında analiz ve yorum programları da futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in bu önemli mücadelesi, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Karadeniz ekibi, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almak istiyor.

İLK 11'LER: