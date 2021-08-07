Samsunspor'da Vukan Savicevic sakatlık geçirdi

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Karadağlı milli oyuncu Vukan Savicevic'in antrenmanda sağ üst adalesinden sakatlandığını açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Karadağlı milli oyuncu Vukan Savicevic'in antrenmanda sağ üst adalesinden sakatlandığını açıkladı.

Geçen sezon gerçekleştiremediği Süper Lig hayalini bu sezon gerçekleştirmek isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarının yanı sıra sezon hazırlıklarını da Samsun'da Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekipte geçen sezon orta sahanın göbeğinde görev alan oyunculardan Ferhat Çulcuoğlu, Oğuz Gürbulak ve Gökhan Alsan ile yollar ayrılmış, Dja Djedje ve Vukan Savicevic ile yola devam etme kararı alınmıştı. Bu futbolculardan Djedje ailevi sebeplerden ötürü ayrılmak istediğini söyleyip, ülkesine dönmüştü.

Kırmızı-beyazlılar için üzücü bir haber de orta saha oyuncusu Vukan Savicevic'ten geldi. Antrenmanda şut çektiği sırada sakatlanan Karadağlı oyuncuda zorlanmaya bağlı doku yaralanması tespit edildi.

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada oyuncunu sakatlığı sonrası sahalara dönüş zamanı ile ilgili bir bilgi verilmezken, şu ifadelere yer verildi:

"Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Vukan Savicevic'in sağ üst adalesinde zorlanmaya bağlı yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi devam etmektedir."

Kırmızı-beyazlı takım bu sezon orta sahasının ortasına ayrıca Hasan Kılıç, Osman Çelik, Semih Altıkulaç ve Cihan Kahraman'ı transfer etmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı