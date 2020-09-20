Samsunspor'da korona virüsü şoku TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak olan Ümraniyespor maçı öncesi dün yapılan tetkikler sonucunda Samsunspor'da 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.

Samsunspor ve Ümraniyesipor, pazartesi günü saat 19.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. - SAMSUN

Kaynak: İHA