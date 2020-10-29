Samsunspor başlattı, tüm kulüpler devam ettirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Samsunspor başlattı, tüm kulüpler devam ettirdi

29.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:02
Samsunspor başlattı, tüm kulüpler devam ettirdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın ilk cümlesini paylaşan Samsunspor'a destek, diğer futbol kulüplerinden geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın ilk cümlesini paylaşan Samsunspor'a destek, diğer futbol kulüplerinden geldi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kendisine ait resmi sosyal medya hesabından bir etkinlik başlattı. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasının ilk cümlesi olan, "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!" paylaşımında bulunan kırmızı-beyazlılar paylaşımın sonuna Altay'ı etiketledi.

Altay da, "Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak" yazarak gönderiye Göztepe'yi etiketledi. Göztepe de "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak" paylaşımında bulunarak Denizlispor'u etiketledi. Etkinliğe, "O benimdir, o benim milletimindir ancak" yazarak destek olan Denizli temsilcisi, Yeni Malatyaspor'u etiketledi. "Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!" paylaşımında bulunan Yeni Malatyaspor da Kayserispor'u etiketledi. "Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?" paylaşımı ile etkinliğe katılan Kayseri temsilcisi, Ankaragücü'nü etiketledi. "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal..." paylaşımında bulunan Ankaragücü de gönderinin sonuna Fenerbahçe'yi etiketledi.

Fenerbahçe Kulübü de etkinliğe katılan tüm takımları etiketleyerek, "Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!" paylaşımında bulundu.

Samsunspor'un başlattığı etkinlik kısa sürede birçok beğeni ve paylaşım alarak, sosyal medyada gündem oldu. - SAMSUN

Samsunspor başlattı, tüm kulüpler devam ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Geert Wilders Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Şevket Çoruh Serenay Sarıkaya
Spor Babel Ali Koç Can Bartu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Fransa Saldırı Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsunspor başlattı, tüm kulüpler devam ettirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 17:04:03. #1.14#
title