Samsunspor, Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, Başakşehir'in forvet oyuncusu Atabey Çiçek'i 1 yıllığına kiraladı.

Atabey Çiçek için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninden önce açıklamalarda bulunan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, transfer süresince, kendilerine destek olan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ve Başkan Göksel Gümüşdağ'a teşekkür etti. Forvet mevkisinin şampiyonluk hedefine ilerlerken en önemli pozisyonlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Mustafa Aztopal, "Bizim için en öncelikli adaydı Atabey. Aramıza katılmasından son derece mutluyuz" dedi.

Aztopal ayrıca, yarın kamp kadrosunun belli olacağını ve mutlaka aralarından ayrılacak futbolcuların olacağını söyledi.

Yücel Uyar: "İyi bir yıl bizi bekliyor"

Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar ise forvet pozisyonda alabilecekleri en iyi oyuncuyu aldıklarını ifade ederek, "Anlatmaya gerek yok. Yaşayalım görelim diyorum. Başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Camiamıza hayırlı olsun. İyi bir yıl bizi bekliyor inşallah" diye konuştu.

Atabey Çiçek: "Bu sene kaçan şampiyonluğu elde edeceğiz"

Samsunspor'un çok köklü bir camia olduğunu bildiğini kaydeden Atabey Çiçek ise, "Çok mutluyum. Güzel ve tatlı bir heyecan var içimde. Geçen sezon kaçan bir şampiyonluk var. Bu sene o şampiyonluğu elde edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Burayı da kesinlikle ikinci lig takımı olarak görmüyorum. Burası Süper Lig düzeyinde bir kulüp. Herkese teşekkür ederim. Buraya gelmeden 20 gol barajı koydum kendime. Bunu da gerçekleştireceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Atabey Çiçek kendisine 1 yıllığına Samsunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Çiçek'in satın alma opsiyonu ise Başakşehir'de kaldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA