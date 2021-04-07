Samsunspor'a gönül verenler formalarına kavuştu
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Samsunspor'a gönül verenler formalarına kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samsunspor'a gönül verenler formalarına kavuştu

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor'a ve taraftara her alandaki desteklerini sürdürüyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor'a ve taraftara her alandaki desteklerini sürdürüyor.

Başkan Togar sosyal medyada başlatmış olduğumuz etkinlikle şehrin markası gururu şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor'a gönül veren taraftarlara şanlı Atatürk armalı ve imzalı forma hediye ediyor.

Skoru bil şanlı Atatürk armalı Samsunspor formanı kazan

Etkinlik ve katılım şartları hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Şampiyonluk yolunda takımımızın ve taraftarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden güzel ve olumlu yorumlar aldığımız bir etkinlik başlattık. Takımımızın maç skorunu doğru tahmin edenler arasında yapılacak kura çekiminde, her maç için 5 taraftarımız futbolcular tarafından imzalı şanlı Atatürk armalı Samsunspor forması kazanıyor. Maçlardan bir gün önce sosyal medya hesaplarımızdan (Facebook: @hasantogar55, Instagram: @hasantogar55, Twitter: @hasantogar) yayınlayacağımız maç görselinin altına doğru skor tahminini yazan 5 kişi Samsunspor formasına sahip oluyor" dedi.

İlk şanlı Atatürk armalı Samsunspor formaları sahiplerini buldu

Tuzla karşılaşmasını doğru tahmin eden ve kurada isimleri çıkanlara formaları kendi elleri ile teslim eden Başkan Togar, "Samsunspor-Tuzla maçı karşılaşmasının skorunu tahmin eden yüzlerce kişi içinden skoru doğru bilen 51 kişi arasında yapmış olduğumuz komisyon huzurundaki çekilişte kazanan 5 talihlimiz belli oldu. Forma kazanan kişilerin formalarını başkanlık makamında teslim ettik. Kazananları tebrik eder, katılım sağlayan yoğun ilgi ve alaka gösteren herkese teşekkür ederim. Yoğun ilgi ve alakadan dolayı bundan sonraki karşılaşmalarımızda skoru doğru tahmin eden talihlilerimize forma hediyemizi beşten ona çıkarttık. Samsunspor'a şampiyonluk yolunda bir kez daha başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsunspor'a gönül verenler formalarına kavuştu
Samsunspor'a gönül verenler formalarına kavuştu
Samsunspor'a gönül verenler formalarına kavuştu
Samsunspor'a gönül verenler formalarına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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