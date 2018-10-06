Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, hizmet binasına "Asaletin armanda gizli" yazan dev afiş asarak Samsunspor'a destek verdi.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'a destek için MMO Samsun Şubesi, hizmet binasını dev Samsunspor pankartı ile donattı.

Hizmet binasının duvarlarını "Asaletin armanda gizli" pankartı asan MMO, kırmızı-beyazlı taraftarlardan da destek istedi.

Şube Başkanı Kadir Gürkan, basın mensuplarına, Samsunspor'un kenttin en önemli markası olduğunu belirterek, "Tüm kent olarak tek markamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Samsunspor, ligde iyi sonuçlar alarak yeniden eski günlerine döneceğinin sinyallerini vermeye başladı. Bizde Samsunluları her iç saha maçında yanında olması için böyle bir pankart astık. Amacımız şehrimizin markasına kentin topyekun sahip çıkmasını sağlamaktır." dedi.