Samsunspor: 1 Giresunspor: 0 (Hazırlık maçı)
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Samsunspor: 1 Giresunspor: 0 (Hazırlık maçı)

0 üstünlüğü ile sona erdi.

Samsunspor: 1 Giresunspor: 0 (Hazırlık maçı)
06.09.2020 20:00 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:05

0 üstünlüğü ile sona erdi.

Daha önce Trabzonspor ile hazırlık maçı oynayan Samsunspor, sezonun başlamasına kısa bir süre kala 19 Mayıs Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk etti. Bol pozisyonlu geçen maçta kazanan taraf kırmızı-beyazlılar oldu. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor sahaya Nurullah, Caner Arıcı, Kevin Boli, Yalçın, Kerem, Erkam, Muhsin, İlyas Kubilay, Gyasi, Plumain ve Burak Çalık 11'iyle çıktı. Furkan, Ahmet Altın, Ahmethan, Ceyhun, Enes, Guido, Gökhan, Erhan Kartal, Veli, Ercan ve Yameogo Samsunspor kadrosunda yer alan diğer oyuncular oldu.

Ümit Şengül yönetimindeki Giresunspor ise karşılaşmaya Tolgahan, Hayrullah, Hüsamettin, Sergen, Diarra, Helder Viera, Mehmet Taş, Muhammed, Sergio, Marco ve Eren Tozlu ilk 11'yle çıktı. Giresunspor'da maç kadrosunda Onurcan, Göktan, Michal, Sadi, Caner, E. Akdağ, Ayoin, Arda, İshak ve Yasin gibi isimler yer aldı.

Samsunspor'un golünü 13. dakikada İlyas Kubilay attı. Giresunspor maçta gol bulamadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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