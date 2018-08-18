Eski Telefonunuzdan Yeni Süper Güçlü Galaxy Note9'a Geçiş Yapmak Çok Kolay



Samsung Smart Switch Mobile Uygulaması ile Veri Transferi Nasıl Yapılır?

Samsung'un en yeni ve en güçlü akıllı telefonu Galaxy Note9'a geçmek isteyen kullanıcılar, Smart Switch uygulaması sayesinde eski akıllı telefonlarındaki bilgileri kaybetmeden kolayca geçiş yapabiliyor

Samsung Electronics'in 10 Ağustos tarihinde Türkiye'de ön satışa sunduğu yeni süper güçlü akıllı telefonu Galaxy Note9, piyasaya çıktığı ilk haftasında tüketicilerin büyük ilgisi ve beğenisi ile karşılandı. Galaxy Note9'a ilgi duyan kullanıcıların öğrenmek istedikleri konuların arasında, mevcut telefonlarından yeni Galaxy Note9'a nasıl geçiş yapabilecekleri öne çıkıyor. İşte bu noktada Samsung'un Smart Switch uygulaması hızlı, güvenilir ve pratik bir geçiş imkanı sunuyor.

Smart Switch uygulaması Android, iOS, BlackBerry veya Windows Mobile işletim sistemlerini kullanan eski telefonlardan, yeni Galaxy akıllı telefonlara geçişi sağlayan ve Samsung'un tüm akıllı telefon modellerinde çalışan bir Samsung çözümü. Smart Switch işlemi tamamlandığı zaman, eski telefondaki tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde yeni telefona geçirilmiş oluyor. Telefon rehberinden mesajlara, fotoğraflardan videolara, müziklerden takvim kayıtlarına kadar her türlü bilgi yeni telefona aktarılıyor. Telefonunuzdaki uygulamalar ve hatta kişiselleştirdiğiniz ekran arka planları ve alarm müzikleri bile Smart Switch ile yeni telefonunuza geçiyor.

Smart Switch'i kullanarak yeni süper güçlü Galaxy Note9'a geçiş yapmak için USB kablosu, Wi-Fi veya Windows veya Mac işletim sistemli bir bilgisayar aracılığıyla eski telefonunuzu yeni Galaxy Note9'a bağlayabiliyorsunuz. Kendi başınıza zahmetsizce Smart Switch işlemini gerçekleştirebileceğiniz gibi, Samsung'un cep telefonlarını satan tüm yetkili noktalarda bulunan yetkili çalışanlardan da Smart Switch konusunda destek alabiliyorsunuz.

Adım Adım Smart Switch – Samsung Smart Switch Mobile Uygulaması ile Veri Transferi Nasıl Yapılır?

Samsung Smart Switch ile ilgili adım adım işlemler



1. Hem eski hem de yeni telefonunuza, Smart Switch Uygulamasını Google Play veya kullanmış olduğunuz işletim sisteminin uygulama marketinden indirin.

2. İndirmiş olduğunuz Smart Switch uygulamasını her iki telefonunuza da kurup uygulamayı başlatın.

İndirmiş olduğunuz Smart Switch uygulamasının en güncel versiyon olduğundan emin olun.

Smart Switch uygulaması hali hazırda telefonunuzda kayıtlı ise, uygulamanın en güncel sürüm olup olmadığını kontrol edin.

Uygulamanın en güncel sürümü yüklü değil ise, Smart Switch uygulamasını güncelleyin.

3. Smart Switch uygulamasını başlattıktan sonra karşınıza çıkan son kullanıcı lisans sözleşmesini okuyup, ekranın altındaki "ONAYLA" sekmesine tıklayın.

4. Eski telefonunuzdaki içerikleri yeni telefonunuza "Kablolu" ya da "Kablosuz" olarak aktarma seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Tercih ettiğiniz aktarım yöntemini seçip ilerleyin.

5. Uygulamanın karşınıza çıkaracağı verilere erişim izin taleplerine, "İZİN VER" seçeneğine tıklayarak aktarım yapacağınız cihazı seçin.

6. Eski cihazınızdan, içeriklerini aktaracağınız menü seçeneklerini işaretleyip "AKTAR" sekmesine tıklayın.

Uygulama, yapmış olduğunuz seçimlere göre eski telefonunuzdaki verileri yeni telefonunuza aktaracaktır.

https://www.teknotalk.com/samsung-smart-switch-mobile-uygulamasi-ile-veri-transferi-nasil-yapilir-65026/