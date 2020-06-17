Samsung Galaxy cihazlardan deneyim artıran klavye özellikleri Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarının klavyelerindeki özellikler sayesinde akıllı telefon deneyimi önemli ölçüde artırılabiliyor.

Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarının klavyelerindeki özellikler sayesinde akıllı telefon deneyimi önemli ölçüde artırılabiliyor.

Samsung açıklamasına göre, telefonla etkileşimleri kolaylaştırmak ve zenginleştirmek için tasarlanmış Samsung Klavye'nin; mesaj yazarken, alışveriş yaparken ya da paylaşım yaparken sunduğu özellikler bulunuyor.

Mesaj gönderirken, internetten alışveriş yaparken ya da sosyal medyada paylaşım yaparken, akıllı telefonda yapılan neredeyse her şeyde klavye kullanılıyor.

Samsung Klavye'nin emoji ve çıkartma önerme özellikleri, sohbetlerin içeriğine uygun doğru simgeleri otomatik olarak bulmaya yardım ediyor.

Emoji ve çıkartma önerilerini etkinleştirmek için ayarlar üzerinden "Akıllı yazma"ya giriş yapmak, ardından "Emoji öner" ve "Yazarken etiketler öner" seçeneklerini açmak gerekiyor.

"Yazarken etiketler öner" menüsüne girerek çıkartma kaynakları seçilebiliyor.

Galaxy klavyesi, GIF ve çıkartma aramasına da olanak tanıyor. Arama çubuğuna anahtar kelime yazmak yeterli oluyor.

"Araç Çubuğunu Genişlet" simgesine tıklayarak "Ara" seçeneği seçildikten sonra anahtar kelime yazılabiliyor.

Ayrıca, paylaşılacak kişiler, galerideki görüntüler, Netflix ve Spotify'deki içerikler uygulamalar arasında geçiş yapmadan doğrudan klavyede aranabiliyor.

Diller arasında çeviri ve geçiş özelliği

Samsung Klavye, internette alışverişleri ve web sitesine girişleri hızlı ve güvenli hale getiriyor.

"Samsung Pass" ile entegrasyonu sayesinde banka bilgileri, şifreler ve diğer kişisel bilgiler klavyede güvenle saklanabiliyor.

İnternette ödeme yapmak ya da bir web sitesinde oturum açmak istenildiğinde, "Araç Çubuğunu Genişlet" simgesine dokunmak ve "Samsung Pass"i seçmek gerekiyor.

Özellik, parmak izini taradıktan sonra banka hesap bilgilerini ve diğer kişisel bilgileri gösteriyor.

Öte yandan, Samsung Klavye'de hataları düzeltmek için klavye üzerinde iki parmağı sola ya da sağa kaydırınca değişiklikler geri alınıyor ya da tekrarlanıyor.

Samsung Klavye ayrıca, yazı yazarken çevirmeni parmakların ucuna getiriyor. Bu özellik, Google tarafından destekleniyor ve doğrudan kullanılan uygulamada diller arasında çeviri ve geçiş yapmayı sağlıyor.

Çeviri özelliğine erişmek için genişletilmiş araç çubuğundaki "Çevir" simgesine dokunmak yeterli oluyor. Daha sonra bir hedef dil seçmek ve orijinal metni metin kutusuna girmek gerekiyor. Çevrilen metin "Mesaj gir" kutusunda görünüyor.

Akıllı telefon kullanırken herkesin farklı tercihleri olduğu için Samsung Klavye, farklı kişiselleştirme seçenekleri sunuyor ve bu sayede klavyeyi tümüyle kullanıcıya özel hale getirebilmeyi sağlıyor. Örneğin, sık sık yanlış kelimeler yazıldığında yazmayı kolaylaştırmak için tuşları büyütmek denenebiliyor.

Genişletilmiş araç çubuğundaki "Klavye Boyutu" simgesine dokunarak tuşların boyutu ayarlanabiliyor.

Ayrıca, sık kullanılan özellikleri anında erişilebilir hale getirmek için simgelere uzun basıp sürükleyerek araç çubuğu yeniden düzenlenebiliyor.

Kaynak: AA