Samsun Türkiye'de İlk Kez Şehit Yakınları ve Engelliler İçin Diş Kliniği Açıldı-Hd

Türkiye'de ilk kez şehit yakınları ve engelliler için diş kliniği açıldı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Türkiye'de ilk kez 'Engelli Hasta ve Şehit Yakınları Kliniği'ni hizmete açtı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Türkiye'de ilk kez uygulanan şehit yakınları, gaziler ve engelliler için 'Engelli Hasta ve Şehit Yakınları Kliniği'ni resmi olarak 1 Şubat tarihinde hizmete açtı. Bu zamana kadar 22'si şehit yakını olmak üzere toplam 170 kişiyi muayene ettiler. Türkiye'de ilk kez böyle bir kliniğin hizmete açıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç, Atakum'daki semt polikliniğine de bu uygulamayı yapacaklarını belirtti. Randevu almadan ve sıra beklemeden diş kontrollerini yapan şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu tür uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılmasını istediler.

Şehit yakınları, gaziler ve engelliler kliniğinin 1 Şubat itibariyle açıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç, 'Kliniğimizde hasta almaya başlandı ama bugün resmi açılışını yaptık. Bizim buradaki amacımız şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve engelli hastalarımıza randevu almadan kolaylıkla ulaşabilecekleri, geldikleri zaman sorunlarının çözülebilecekleri bir poliklinik ortamı oluşturmaktı. Buradaki hekimlerimiz sürekli bunlara bakacaklar. Dolayısıyla şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engellilerimiz istedikleri anda buraya gelip muayenelerini olacaklar. Tekrar geldiklerinde 'hangi doktora muayene oldum' diye bir dertleri olmayacak. Bu anlamda çok güzel bir çalışma olduö dedi.

'ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE ENGELLİLER KLİNİĞİ TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Şehit yakınları, gaziler ve engelliler kliniğinin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Oruç, 'Bu polikliniğimiz Türkiye'de ilk oldu. Şehit yakınlarına, gazilere ve engellilere hizmet veren tek polikliniğimiz oldu. buda bizim için çok önemli. Ben Kasım 2017 tarihinde Samsun'a geldim. Bundan sonraki yaptığımız idari çalışmalarda buradaki yönetimimiz, ildeki yönetimimiz her şeyin planlamasını yaptık. Ağız ve Diş Sağlığı hastanemizde yeni bir yönetim belirledik. Bu yönetimde elinden geldiğince çok hızlı çalışarak böyle bir polikliniği hayata geçirdiler. Bundan sonra da Atakum'daki semt polikliniğimizde de bu uygulamanın aynısını yapmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve engelli hastalarımıza tedavilerde kolaylıklar sağlamaktırö diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ'

En büyük hayali olan şehit yakınları, gaziler ve engellilere yönelik bir kliniğini açtıklarını belirten Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzman Dt. Ali Çağhan Ovalı, '1 Şubat 2018 tarihinden itibaren hasta almaya başladığımız şehit yakınları, gaziler ve engelliler kliniğimiz hepimize hayırlı olsun. Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüzün de katkılarıyla açılışını yaptık. Bu kliniği açmak benim en büyük hayalimdi. Yöneticiliğimin birinci ayında da böyle bir kliniği hizmete geçirdik. Randevunun olmayacağı, şehit yakınlarımızı, engellilerimizi ve gazilerimizi sıralardan kurtaracağımız ve iyi hekimlerimizin olduğu bir klinik açtık. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren toplamda 170 hastamıza hizmet verdik. Bunların 148 tanesi engelli, 22 tanesi de şehit yakını hastalarımızdır. Şehit yakını, engelli ve gazilerimizi hastanemize davet ediyoruzö şeklinde konuştu.