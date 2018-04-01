Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Çakır: "İhracattaki Hedefimiz Samsun'u 1 Milyar...

Samsun'un ihracatını 1 milyar doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, bu hedefi gerçekleştirebilmek için denize yakın mesafede Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması gerektiğini söyledi.

Samsun Ticaret Borsası Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleri seçimi bugün yapıldı. Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu mevcut Başkanı Sinan Çakır, 5 Nisan tarihinde yapılacak seçime tek liste ile girecek. 3. dönem Samsun Ticaret Borsası'na başkan adayı olan Çakır, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Geride kalan iki başkanlık döneminde şehrin dinamikleri ile birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Çakır, "2009 yılından bu yana Samsun Ticaret Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile beraber çalışmalarımızı ağabey-kardeş olarak yürüttük. Bu süre zarfında Samsun'a kalıcı yatırımlar gerçekleştirdik. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği, ilçe belediyeleri ile de güzel çalışmalara imza attık. Fuar ve Kongre Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Gıda OSB'yi benden önce başkanlık yapan Yusuf Bey başlatmıştı. Odamızın başlattığı bu çalışmayı bitirdik. Buraya 200 dönüm bir yer ekledik. Bunun dışında Teknopark'a ortağız. Ortağı olduğumuz Lojistik Köy projesi Türkiye'nin majör projesidir" dedi.

"Samsun'un imkanlarına sahip 4 il var"

İhracatta hedeflerinin büyük olduğunu belirten Çakır, "Samsun'un alt yapısı, üst yapısı iyi ama ne yazık ki ihracatımız iyi değil. İhracatımız 500 milyon dolarlara takıldı. Bugün 1 milyar dolarların üstünde olmayan şehirler iyi görülmüyor. Bizim şehrimiz buna layık. İhracatta hedefimiz 1 milyar doların üstüne çıkmak. Bu şehir bunu yapar. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanımızla, milletvekillerimizle, valimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, ilçe belediyeleri ile birlikte olacağız, bu şehre mutlaka denize 5-10 kilometre uzaklıkta 10 bin dönüm civarı bir sanayi bölgesi bulacağız. Bunu bulmadığımız taktirde ne işsizliği halledebiliriz ne de ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkartabiliriz. Müteşebbislerimizin 50-100 dönüm yerlere ihtiyacı var. Limanı kullanacak müteşebbislerimize merkezde yer bulmalıyız. Burada önemli olan denize yakın bir sanayi bölgesi olması. Samsun'da bir OSB yapmamız lazım. Biz uzak ilçelerimizde yapılan OSB'lere karşı değiliz tabii ki. Bu yanlış anlaşılmasın. İlçe bazlı teşvik modelini ne yapıp yapıp uygulatmamız lazım. Samsunumuz hava, kara, deniz, tren yoluna sahip. Samsun'un bu avantajına sahip Türkiye'de 4 il var. Samsun, Mersin, İzmir, İstanbul. Kaldı ki bizim önümüzde Rusya gibi bir pazar da var. Ama biz müteşebbisimize yer bulamazsak bu olmaz. Eğer yer bulursak büyükşehirdeki yatırımcıları buraya çekebiliriz" diye konuştu. - SAMSUN