Samsun'dan kısa kısa Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Havza'da oluşturulan kontrol noktasında uygulama sonlandırıldı.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Havza'da oluşturulan kontrol noktasında uygulama sonlandırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına 4 Nisan tarihinden bu yana uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Samsun'un ve Karadeniz'in giriş kapısı olarak bilinen Havza'da oluşturulan kontrol noktası da kaldırıldı.

Teşvikiye mevkisinde bulunan kontrol noktasında gece görevli polis memurlarınca yollardaki yönlendirici tabela ve dubalar kaldırılarak trafik normal seyrine döndü.

- Ladik'te Sıfır Atık Projesi

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe olan Ladik'in 2 farklı noktasına Mobil Atık Getirme Merkezi kurduklarını bildirdi.

Özel, yaptığı açıklamada, proje kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere Mobil Atık Getirme Merkezi kurduklarını, proje ile ortaya çıkan atıkları ayrıştırıp, israfın önüne geçmeyi, doğal kaynakları korumayı, enerji tasarrufu sağlanmayı, atık miktarını azaltarak geri dönüşüme ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Mobil Atık Getirme Merkezlerinde plastik, kağıt, cam, metal, yağ, pil ve elektronik atıklar olmak üzere 7 ayrı özel bölme bulunduğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız söz konusu atıkları atık getirme merkezine getirerek hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkı sağlayacak. İki buçuk aylık kısa bir sürede sadece pilot iki mahallemizden Akpınar ve Hacıalipınar'da 20 ton kağıt topladık. Böylelikle hep birlikte yaklaşık 340 ağacı ve doğal kaynağımız ormanları koruyarak, geri dönüşüme ve ekonomiye önemli bir katkı sağladık. Sıfır atık hedefiyle başladığımız projede, ilçenin 2 farklı noktasına koyduğumuz atık merkezlerini lütfen kullanalım, kullanmayanları teşvik edelim. Mobil merkezlerimizden biri Belediyemizin önünde diğeri de otogar önünde. Göstereceğiniz duyarlılık için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yakın zamanda atık çalışmalarıyla ilgili diğer güzel projelerimizi de hayata geçireceğiz. Bu önemli döngüde çevremiz başta olmak üzere herkes kazanacak."

Kaynak: AA