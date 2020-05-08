Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı
08.05.2020 23:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:48

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terme ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaman Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 46 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. İkamet sahibi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığının desteğiyle, Hürriyet Mahallesi'nde ise 2 kişinin üst ve araç aramalarında 15 gram esrar maddesi bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Asarcık ilçesi Aydın Mahallesi'nde de Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde 2012 yılında adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası alarak tutuklanan ve Sinop Açık Ceza İnfaz Kurumundan 8 Nisan 2019 tarihinde firar eden bir şüpheli yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınarak işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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