Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi, Anadolu Mahallesi, Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde, 2 şüphelinin olduğu aracı durdurdu.

Araç içinde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 paket halinde 6,34 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu maddeyi para karşılığında K.B. isimli şahıstan aldıklarını belirtmesi üzerine, K.B'nin evine yapılan operasyonda 2 paket halinde 21,74 gram esrar maddesi ve esrarlı sigara elde geçirildi.

Gözaltına alınan K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliye sevk edildi.

Kaynak: AA