Samsun'da tırın çarptığı itfaiyeci öldü
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Samsun'da tırın çarptığı itfaiyeci öldü

Samsun'un Asarcık ilçesinde tırın çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.

11.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:02
Samsun'da tırın çarptığı itfaiyeci öldü

'un ilçesinde tırın çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Burak Ç'nin kullandığı 55 RV 655 plakalı tır, Şeyresul Mahallesi'nde yolun kenarındaki Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye personeli Ertan Tarım'a (35) çarptı.

Ağır yaralanan Tarım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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