Samsun'da Rahvan At Yarışları

Samsun'da Canik Belediyesi tarafından Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Dereler Mahallesi mevkisinde düzenlenen yarışlara, 20 ilden 120 at katıldı.

Yarışmalar sırasında Canik Belediye Başkanı Osman Genç, at binerek vatandaşları selamladı.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un bir geleneğini yaşatmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinden organizasyona katılım olduğunu aktaran Genç, "At geleneğini bugüne ve geleceğe taşımak gerekiyor. Milletler gelenekleriyle yaşarlar. Biz bu geleneği bugüne taşıyıp, çocuklarımıza bırakmak istiyoruz." dedi.

Genç, kısa sürede hazırlandıkları yarışmaya gösterilen ilgiden mutlu oldukları belirterek, "Türk milletinin ata ilgisi çok büyüktür. Eskiden 'at, avrat, silah' derlerdi. Binek olarak da yol arkadaşı olarak da kullanılan atı bugün günümüze ve yarınımıza taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Baş koşusunda Hasan Polat'ın atı birinci, Mehmet Falay'ın atı ikinci, Mustafa Kahraman'ın atı ise üçüncü oldu.

İngiliz safkan A kategorisinde ise Ali Arslan'a ait at birinci, Hüseyin Arslan'ın atı ikinci, Osman Göçmen'e ait at üçüncü sırayı aldı.