Samsun'da Öz Finans-İş Sendikası üyelerine eğitim verildi - Haberler
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Samsun'da Öz Finans-İş Sendikası üyelerine eğitim verildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da Öz Finans-İş Sendikası üyelerine eğitim verildi

Samsun'da Öz Finans-İş Sendikası üyesi Ziraat, Ziraat Katılım ve Halk Bankası çalışanlarına "Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme" eğitimi verildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Öz Finans-İş Sendikası üyesi Ziraat, Ziraat Katılım ve Halk Bankası çalışanlarına "Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme" eğitimi verildi.

Kentteki bir otelde verilen eğitimde, iletişim ve motivasyon, beden dili, yasal haklar başlıkları ele alındı.

Eğitimde kurumsal iletişimi geliştirmek, çatışma yönetimini öğrenmek, sosyal ilişkileri sağlıklı ve etkin biçimde yönetme becerisi kazanmak, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını sağlamak amaçlandı.

Öz Finans-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 ile mücadele edildiğini, bu süreçte banka çalışanlarının her gün yüzlerce müşteriyle yüz yüze ve yoğun bir ortamda çalışmak durumunda kaldıklarını anlattı.

Tüm üyeleri Kovid-19 sürecinde çalıştıkları için alkışladığını belirten Can, "Sendikamızca, bu sıkıntılı süreçte üyelerimizi bir nebze de olsa mutlu etmek için 'Ne yapabiliriz?' sorusuyla yola çıktık ve eğlenirken öğreneceğimiz bir proje hazırladık." ifadesinde bulundu.

Can, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının katkıları ile hazırladıkları projenin konusunun "Finans sektöründe çalışan üyelerinin iletişim ve motivasyonunu artırma eğitimi" olduğunu aktararak proje hakkında bilgi verdi.

Samsun'da Öz Finans-İş Sendikası üyelerine eğitim verildi

Samsun'da Öz Finans-İş Sendikası üyelerine eğitim verildi

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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