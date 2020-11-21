Lokantalarda paket servis mesaisi
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Lokantalarda paket servis mesaisi

21.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:32

Lokantalarda paket servis mesaisi Samsun'da korona virüs tedbirleri kapsamında lokantalar paket servis hizmeti vermeye başladı.

Lokantalarda paket servis mesaisi

SAMSUN - Samsun'da korona virüs tedbirleri kapsamında lokantalar paket servis hizmeti vermeye başladı. Tedbirin yeni başlaması nedeniyle ilerleyen günlerde yoğunluk yaşayabileceklerini söyleyen lokantacılar mesailerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıklamasının ardından restoran ve lokantalar gün içinde paketle satış yapmaya başladı. Samsun'da ise kısıtlamanın ilk gününde vatandaşlar lokantalardan gel-al yaparak veya telefonla arayarak sipariş verebiliyor. Lokanta çalışanları ise kısıtlamadan dolayı ilerleyen günlerde paket servislerde bir yoğunluk yaşayabileceklerini söyledi.

Bir lokantada döner ustası olarak çalışan Dursun Ceylan, tedbirlerden dolayı iş yerinde müşteriler ağırlayamadıklarını belirterek, "Şuan ilk gün olduğu için ne olacağı belli değil. İnsanlar sabah saatlerinde sonra yavaş yavaş sokağa çıkmaya başladı. Yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Lokantada çalışan Hüseyin Tekiner ise, "Kısıtlamadan önce paket servislerimiz oluyordu. Şu anda al-git veya paket servis yapıyoruz. Şu anda ilk gün olduğu için biraz durgunluk var ama halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Lokantalarda paket servis mesaisi
Lokantalarda paket servis mesaisi
Lokantalarda paket servis mesaisi
Lokantalarda paket servis mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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