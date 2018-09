Samsun'da kamyonetin çarptığı otomobil takla attı: 2 yaralı... Kaza anı kamerada

SAMSUN - Samsun'da kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz kavşakta otomobile yandan çarparak otomobil rampa yuvarı savrulup takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atıf Diker idaresindeki 55 DS 732 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz kavşakta rampa yukarı çıkan Nazmiye Yılmaz idaresindeki 55 AKS 54 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil rampa yuvarı savrularak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Nazmiye Yılmaz ile yanında bulunan kayınvalidesi Fatma Yılmaz yaralandılar. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.