Samsun'da Golf Heyecanı

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılında finali oynanacak Avrupa Profesyonel Challenge Turnuvası'nın bir ayağının Samsun'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2018 faaliyet takviminde yer alan Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor. Şampiyonaya 18 yaş altındaki 61 sporcu katılıyor.

Federasyon Başkanı Ağaoğlu, turnuvayı, 2012 yılında 18 yaşında talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiren milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun annesi Ayşe ve babası Metin Nemutlu ile birlikte takip etti.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aslı Nemutlu'nun tüm gençlere örnek olacak bir yaşantısı olduğunu belirterek, genç sporcunun Erzurum'da idman esnasında yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Federasyon olarak 7 senedir Aslı Nemutlu'nun anısına turnuva düzenlediklerine işaret eden Ağaoğlu, "Biz Aslı'nın sporcu felsefesinin yeni yetişen gençlerimize örnek olmasını amaçladık. Başarılı bir sporcunun hiç bir zaman izlerinin silinmeyeceğinin düşüncesini gençlere yerleştirmek için her yıl 19 Mayıs'ta bu turnuvanın Aslı'nın adı altında yapılmasının kararını vermiştik ve bu şekilde uygulamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- Samsun'da Avrupa turnuvası oynanacak

Ağaoğlu, Samsun'un 2019'da önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.

Deniz üzerine yapılan 18 delikli Samsun Golf Sahası'nın rakip sahalarla kıyaslandığı zaman tercih edilebilir konuma gelmeye başladığını vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu beni ayrıca mutlu ediyor. Gelecek yıl 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılında finali oynanacak Avrupa Profesyonel Challenge Turnuvası'nın bir ayağı Samsun'da oynanacak. Samsun para ödüllü profesyonel bir golf turnuvasına ev sahipliği yapacak. Bu turnuvaların en önemli özelliklerinden birisi oynayacak olan oyuncular aynı zamanda turizm misyonerleridir. Bir oyuncu, ülkesine döndüğü zaman en az 10 kişi etkiler. Samsun'u onlara çok iyi tanıtmamız ve anlatmamız lazım."

Türkiye'nin kuzeyinde bu tür turnuvanın oynanmasının geçmişte mümkün olmadığını aktaran Ağaoğlu,"35 veya 37 ülkeden 150'ye yakın sporcu gelecek. Hem Samsun'un, hem golf sahamızın hem de ülkemizin tanıtımı açısından son derece önemli bir turnuva olacak. 19 Mayıs'ın 100'üncü yılına gelecek olması da bizim için son derece anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

Aslı Nemutlu'nun annesi Ayşe ve babası Metin Nemutlu ise Golf Federasyonunun Aslı'yı unutmamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Samsun'da bu turnuva ikinci kez yapılıyor. Aile olarak çok mutluyuz. Kızımız başka bir spor dalı ile uğraşıyordu. Kızımızın sporculuk yaşamının gençlere örnek teşkil etmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Aslı'nın adının her yıl gençlerle birlikte anılıyor olması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.