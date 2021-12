Samsun'da fırtınada artan balık fiyatları yarı yarıya düştü

SAMSUN (İHA) - Samsun'da geçen hafta etkili olan fırtınadan ötürü balıkçı teknelerinin açılamaması nedeniyle artan balık fiyatları bu hafta havanın normalleşmesiyle yarı yarıya düştü.

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan fırtına geçen hafta Karadeniz'deki balıkçıları da vurdu. Fırtınadan ötürü balıkçı tekneleri denize açılamadı. Balık fiyatları da yükseldi. Bu hafta havaların normalleşmesiyle birlikte teknelerde tekrar ağ attı. Fırtınada yükselen balık fiyatları tezgahlarda yarı yarıya düştü.

"Balık şu an bedava"

Balık satıcısı Onurcan Köse, "3-4 günden beri lodos vardı bildiğiniz gibi hava sertti. Balıklar da biraz azalma göstermişti. Denizden az çıkıyordu. Fiyatlarda biraz artış vardı. 2-3 günden beri lodos bitti. Şu an balık fiyatları gayet uygun. 2-3 günden beri de balık satışlarında bir artış var. İstavrit lodosta 20 TL idi, şu an 10 TL'ye düştü. Barbunun kilosu lodosta 30 TL idi, şu an 15 TL. Mezgidin kilosu 20 TL idi, 10 TL'ye düştü. Hamsi 40 TL'ye kadar çıktı, şu an fiyatı 20 TL. Gayet uygun. Ete göre kıyaslarsak balık şu an bedava. Yetiştiremiyoruz. Havanın iyileşmesinden sonra balık artış gösterdi. İlgi de çok güzel. Satıyoruz yani" dedi.

"Sağlık için balık yiyin"

Vatandaşlardan Bayram Özeken, "İnsan sağlığı için balık çok faydalı. Tüketmemiz lazım. Bu aylarda balığın bulunması gerçekten çok zor. Balık şu an çok uzaklarda. Ama bizim trollerimiz buluyor, getiriyorlar. Bundan daha güzeli var mı? Kilosu 10 TL. Hastalığa karşı balık yersen sağlıklı olursun. Ben 67 yaşındayım, sağlığımı buna borçluyum" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

