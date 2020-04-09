SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Samsun'da ekmeğe zam yok, pideye gramaj zammı gündemde - Ekonomi
Karadeniz Bölgesi, Samsun, Ekonomi

Samsun'da ekmeğe zam yok, pideye gramaj zammı gündemde

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe korona virüsü bitene kadar zam yapılmayacağını, pide fiyatlarına ise gramaj zammı uygulanabileceğini söyledi.

09.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:49
Samsun'da ekmeğe zam yok, pideye gramaj zammı gündemde

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe korona virüsü bitene kadar zam yapılmayacağını, pide fiyatlarına ise gramaj zammı uygulanabileceğini söyledi.

Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kala vatandaşlar ekmek ve pide fiyatlarını merak ediyor. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe virüs bitene kadar zam yapmayacaklarını belirtirken, pideye ise cüzi miktarda zam yapılabileceğini, bu zammın da fiyatlara değil, gramaja yansıyabileceğini söyledi.

"Korona virüsü belası bitene kadar ekmeğe zam yapmayı düşünmüyoruz"

Ekmeğe zam düşünmediklerinin altını çizen Yılmaz Yiğit, "Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilimizde ekmeğe yüzde 15-20 arasında zam yapıldı. Samsun'da ekmeğin kilosu 6,25 kuruşken, çoğu ilde ekmeğin kilosu 7,10 kuruştan satılıyor. Biz bu zor süreçte ekonomik anlamda zorluk çeken birçok esnafımızın da zorluk içinde olduğunu düşünerek, korona virüsü belası bitene kadar ekmeğe zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

"Ramazan pidesine zam gelebilir"

Pide fiyatlarının ilerleyen günlerde netlik kazanacağını ifade eden Yiğit, "Ramazan pidesi fiyatları ile ilgili toplantıyı henüz fırıncılarla yapmadık. Önümüzdeki hafta bu da belli olur. Ramazan'da pide fiyatlarında da fedakarlık yapmayı düşünüyoruz. Pideye zam gelse de çok cüzi bir zam gelir düşünüyorum. İnsanların alım gücünün hesabını yaparak hiçbir zaman krizleri fırsata dönüştüren bir esnaf topluluğu olmadık, olmayacağız. Herhangi bir zam uygulanırsa net olmamakla beraber zam gelirse fiyatlara değil de gramaja yansır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Samsun'da Ramazan pidesi geçen sene 470 gramı 4 TL'den satılırken, yumurtalı pide ise 5 TL'den müşteriye sunuluyordu. Ekmek ise 1,25 TL'den satılmaya devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü Ekonomi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Simge Sağın Pınar Deniz Şeyma Subaşı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Samsun'da ekmeğe zam yok, pideye gramaj zammı gündemde - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 14:38:18. #1.15#
title