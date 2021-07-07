Samsun'da çilek rekoltesi artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da çilek rekoltesi artıyor

Samsun'da çilek rekoltesi artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi artırmak amacıyla destek verdiği Yakakent ilçesinde, çilek üretimi yaygınlaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi artırmak amacıyla destek verdiği Yakakent ilçesinde, çilek üretimi yaygınlaşıyor. Belediyeden fide ve örtü altı naylonu desteği alan üreticiler, 7,5 ton ürün rekoltesi bekliyor.

Karadeniz'in tarım şehri Samsun'da çilek üretimi artırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yakakent ilçesinde çiftçilere destek verdi. 5 dekar alanda 25 bin adet çilek fidesi toprakla buluşurken, 300 kg da malç naylonu dağıtıldı.

Tarımsal Üretimin Geliştirilip Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın teknik ekipleri, çilek üreten çiftçileri ziyaret etti. Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman'ın katıldığı ziyarette uzman ziraat mühendisleri, hasadı başlayan çilek tarlalarında incelemeler yaparak üreticilere teknik bilgi verdi.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, ilçenin ve çiftçilerin ekonomik kalkınması için her projenin içinde olacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde sebze ve meyve üretimini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, "Verimli ovalarıyla tarımsal potansiyelleri yüksek şehirlerden olan Samsun'da üretimi ve satışı artırarak ilçelerimizin ve çiftçilerimizin ekonomik kazancını artırmak istiyoruz. Bunu sağlamamız halinde de tarımın kent ekonomisine katkısı daha da büyüyecek. Hedefimize ulaşmak için de ilçelerimizde ticari önemi büyük sebze ve meyve üretimini yaygınlaştıracak çiftçilerimize destekler vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl 7,5 ton, gelecek yıl ise rekoltenin iki kat artarak 15 tona çıkması bekleniyor. - SAMSUN

Samsun'da çilek rekoltesi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Melisa Döngel İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Fatih Terim Rıza Çalımbay Younes Belhanda Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da çilek rekoltesi artıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:49:03. #1.14#

title