Samsun'da AVM çalışanları ve servisçilere HES kodu zorunluluğu
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Samsun'da AVM çalışanları ve servisçilere HES kodu zorunluluğu

11.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 20:09
Samsun'da AVM çalışanları ve servisçilere HES kodu zorunluluğu

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alışveriş merkezi (AVM) çalışanları ile servis şöför ve personeline her gün HES kodu kontrolü zorunluluğu getirildi.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alışveriş merkezi (AVM) çalışanları ile servis şöför ve personeline her gün HES kodu kontrolü zorunluluğu getirildi.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde faaliyetlerine devam eden AVM çalışanları ve içerisinde faaliyet gösteren mağaza çalışanlarının, AVM yönetimince mesai başlangıçlarında HES kodu sorgulamasının yapılmasına, sorgulama sonuçlarının her pazartesi Samsun Valiliği İSDEM'e (İl Salgın Denetim Merkezi) yazılı olarak bildirilmesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve kamu eğitim kurumlarında öğrenci taşıma hizmeti/görevi yapan şoför ve yardımcı personelin HES kodlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilerek her gün düzenli olarak sorgulanmasına, riskli kişilerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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