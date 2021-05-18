Samsun'da Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Samsun'da Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı

Samsun'da Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da polis tarafından Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Samsun'da polis tarafından Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün saat 11.00 sıralarında Ankara yolu polis uygulama noktasında yapılan denetim sırasında, Ankara'dan Rize'ye gitmekte olan iki adet ticari taksi içerisinde Afganistan uyruklu toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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