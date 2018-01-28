Samsun-Cizre ile Bafra Arasında Kardeşlik Köprüsü Kuruldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle kuran kurslarında hafızlık eğitimi alamayan öğrenciler yapılan protokolle Samsun'un Bafra ilçesine getirildi. Bu çalışmanın kısa sürede ilgi görmesinin ardından Doğu ve Güneydoğu illerinden öğrenciler, Bafra ilçesine gelerek bu bölgede yaşayan öğrencilerle birlikte aynı yurtlarda kalıp hafızlık eğitimi görmeye devam etti. 2017-2018 eğitim döneminde bu sayı 117'ye yükseldi. 'Kardeşlik' projesi kapsamında iki ilçe arasında bir köprü kurulmuş oldu.

Güneydoğu Bölgesi'nde 2015 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kuran kurslarında hafızlık eğitim gören öğrencilerin eğitimleri tamamlanamayınca Cizre İlçe Müftülüğü ile Samsun'un Bafra İlçe Müftülüğü arasında bir protokol imzalanarak 'Kardeşlik Projesi' hazırlanıp ilçedeki 81 öğrenci Bafra'ya getirildi. Buradaki 5 kuran kursuna yerleştirilen öğrenciler hafızlık eğitimi aldı. Projenin olumlu sonuçlar vermesi üzerine 2016-2017 eğitim öğretim döneminde de Bafra'da hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin sayısı 85 oldu. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ise bu sayı 117'ye yükseldi. Bu proje kanalıyla Bafra İlçesi ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesindeki iller arasında kardeşlik köprüsü kuruldu. 'Kardeşlik Projesi' kapsamında kardeşlik köprüsü kurulurken bu öğrencilerin ihtiyaçlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği iaşe ve ibate ödeneği, Türk Diyanet Vakfı Bafra Şubesi, Bafra Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Bafralı hayırseverler ile öğrenci velileri tarafından karşılandığı belirtildi.

'HAFIZLIK EĞİTİMİ ALIYORLAR'

Bafra İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Cizre'den 81 öğrencinin Bafra'ya getirilmesiyle birlikte projenin başladığını belirterek, Halen 117 öğrencimizin İlçemizdeki hafızlık eğitimi devam ediyor. İlk yıl sadece Cizre'de eğitim gören öğrencilerin yapılan bir protokolle Bafra ilçesine getirilmesiyle başlayan proje daha sonra tüm bölgeye yayıldı. Bu yıl Ardahan, Siirt, Batman, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Şırnak gibi bir çok ilden ve ilçelerden gelen öğrencilerimiz var. Bu çocuklarımız burada hafızlık eğitimi alıyorlar. Ortalama 1,5-2 yıl içerisinde öğrencilerimiz hafızlık eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Bu zaman daha da kısa yada daha uzun olabiliyor. Sonra biz onları hafızlık belgesi için sınavlara hazırlıyoruz. Proje kapsamında şu ana kadar 25 den fazla doğu ve güneydoğulu öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı. Kurslarımız Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize göndermiş olduğu ödenekler ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle yürütülüyor dedi.

DOĞU VE BATI KAYNAŞMASI'

Bu öğrencilerin bir çok ihtiyaçlarının memleketlerine gidiş gelişleri, örgün eğitimdeki masraflarının ve her türlü ihtiyaçlarının hayırsever vatandaşlar ile kaymakamlık, belediye başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı Bafra Şubesi ve kursların dernekleri tarafından karşıladığını söyleyen Necmettin Kayar, şöyle devam etti

Çocuklarımıza evlerini aratmayacak bir ortam içerisinde eğitimlerini vermeye çalışıyoruz. Güzel bir proje. Doğu batı kaynaşması. Doğu ile batı arasında bir köprü oluşturulmuş durumda. Doğudaki vatandaşlarımızın batıya karşı, batıdakilerin de doğuya karşı olan ön yargılarının biz bu eğitimler sayesinde en aza ineceğine inanıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz çocuklarımız inşallah İslam kardeşliği noktasındaki duygu ve düşünceleri daha başarılı bir şekilde alacaklar ve kendi insanlarına çevrelerine çok faydalı bir şekilde hizmet edecekler. Bizim sevgiye dayalı bir eğitim sistemimiz var. Kurslarımızın tamamında hem doğu ve güneydoğudan gelen misafir öğrencilerimiz ile Bafra ve çevresindeki bölgeden gelen öğrencilerimiz aynı sınıfları, aynı yatakhaneleri, aynı yemekhaneleri paylaşıyorlar. Aralarında kardeşlik hukuku gelişiyor güzel bir dostluk ediniyorlar. Ayrıca bu yaz yaptığımız bir etkinlikle bölgemizdeki çocuklarımız aileleriyle birlikte doğu ve güneydoğu bölgesine giderek eğitim alan çocukların aileleriyle de bir araya geldi.

'ENSAR VE MUHACİR KARDEŞLİĞİNİ GÜNÜMÜZDE YAŞADIK'

Diyarbakır'dan gelen İbrahim Halil Kaçan (23), Bu projeyi duyunca medrese ilmini aldıktan sonra hafızlık eğitimini almak için Bafra'ya geldik. Bu projeye katkı çok büyük. Türkiye'de örnek olabilecek bir proje. samsunla ilgili buraya gelmeden önce hiç bir bilgim yoktu. buraya gelerek Peygamber efendimiz döneminde yaşanan ensar ve muhacirliği adeta günümüzde yaşamış olduk. 3 aydır Bafra'dayım, hedefim bir an önce hafızlık eğitimimi tamamlayıp vatanıma ve milletime hizmet etmek diye konuştu.

'TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ'

Şırnak'ın Başağaç Köyü'nden gelen Nezir Cengiz (23) ise, Benden önce Şırnak'tan ve Cizre'den arkadaşlarım Bafra'ya eğitim için gelmişlerdi. Onlarla görüşüp bende Bafra'ya gelmek istedim. 4 ay önce buraya geldim. İnşallah hafızlık eğitimimi tamamlayacağım ve sınavlara hazırlanacağım. Türk-Kürt kardeşliği oldu baya bir güzel oldu. Ben buraya gelirken hiç bir önyargım yoktu. Böyle bir önyargının da olmaması lazım. Bizim Doğu'dan buraya gelmemiz lazım, Batı'nın da Doğu'ya gitmesi lazım diye konuştu.

'DOĞU YADA BATI AYRIMI BİZDE YOK'

Sinoplu olan Şaban Çevik'de (22), Biz burada kendi bölgemizde eğitimizi yaparken Doğu ve Güneydoğu illerinden arkadaşlarımızdan gelmesi güzel oldu. onların örfü adeti, yemeklerini öğrendik Farklılık oldu çok güzel oldu. Güneydoğu'dan gelen arkadaşlarımıza biz gurbette olduklarını hissettirmemeye çalışıyoruz beraber yemek yiyoruz sohbet ediyoruz. Dertleşiyoruz kardeş gibiyiz. Doğu yada batı ayrımızı bizde yok dedi.