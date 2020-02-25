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Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Başakşehir'e 3.75 oran verilirken, Trabzonspor 3.00 oranıyla favori olarak gösterildi.

25.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:18
Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. 'yi 20 yıl 3 ay sonra yenen 'ın oranı 4.00'ten 3.25'e düşerken Trabzonspor'un oranı 2.75'ten 3.00'e çıktı. Haftayı lider kapatan Medipol 'in oranı ise 5.00'ten 3.75'e düşürüldü.

İşte oranlar:

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.25

Başakşehir: 3.75

Sivasspor: 7.50

Fenerbahçe: 10.00

Beşiktaş: 25.00

Eski oranlar:

Trabzonspor: 2.75

Galatasaray: 4.00

Fenerbahçe: 4.50

Başakşehir 5.00

Sivasspor 8.00

Beşiktaş: 20.00


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: Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran
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