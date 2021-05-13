Şampiyonluk maçı öncesi Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada birbirine girdi

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Yeni Malatyaspor'da taraftarlar Galatasaray maçı öncesi teşvik iddialarına karşın "#MalatyaŞerefiyleOynar" etiketiyle paylaşım yaparak sosyal medyada zirveye oturdu. Buna karşılık Galatasaray taraftarları ise "#AmaBeşiktaşOynamaz" etiketinin altında ezeli rakiplerinin sezon içinde hakemler tarafından kollandığını iddia eden paylaşımlar yaptı. Siyah-beyazlılar ise sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlara büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'de tarihi sezon cumartesi akşamı sona eriyor. Beşiktaş ve Galatasaray zirvede aynı puanı paylaşırken siyah-beyazlılar 2 golük bir averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş'ın olası Göztepe galibiyetinde Galatasaray'ın şampiyon olmak için tek şansı, Yeni Malatyaspor karşısında bol gollü bir zafer alarak aradaki averajı eritmek. Kritik maçlar öncesinde ise taraflar sosyal medyada birbirine girdi.

ETİKET SAVAŞLARI

Oynanacak maçlar öncesinde Yeni Malatyaspor'a yönelik teşvik iddiaları gündeme gelirken taraftarlar sosyal medyada "#MalatyaŞerefiyleOynar" etiketiyle bu iddialara tepki gösterdi. Öte yandan Galatasaray taraftarları buna karşılık Beşiktaş'ın sezon içinde hakemler tarafından kayrıldığını iddia ettikleri paylaşımlarıyla "#AmaBeşiktaşOynamaz" etiketi altında paylaşımlarda bulunuyor. Beşiktaş taraftarları da yine aynı etiketin altında takımlarının şampiyon olacağına yönelik inançlarını gösteren paylaşımlar yapıyor.

İşte o paylaşımlar: